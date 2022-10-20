Администрация Херсонской области указала на отсутствие провокаций при вывозе людей

Процесс перемещения мирного населения с территории Херсонской области контролируется, провокаций не было, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов в четверг, 20 октября.



«Провокаций никаких нет, всё контролируемо», — заверил он в эфире Первого канала.

Стремоусов указал также на качественную организацию процесса.

Замглавы региона сказал, что введенное военное положение способствует обеспечению мер безопасности для населения.

19 октября мирных жителей перевозили на левый берег Днепра. Также переехала и администрация региона. Стремоусов подчеркнул, что данное решение было принято из соображений безопасности. Также он сказал, что паники среди населения нет, всё стабильно.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в среду сообщал о вывозе на тот момент более 7 тыс. человек.

Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой, вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Стремоусов отмечал, что введение военного положения на территории Херсонской области упростит военнослужащим выполнение боевых задач.

24 февраля Москва начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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