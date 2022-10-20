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Больше 50 пешеходов пострадали в авариях в Пскове

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С начала года в Пскове зарегистрировали 54 наезда автомобилей на пешеходов. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на городскую ГИБДД.

Всего за девять месяцев в городе зарегистрировано 132 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 52 человека, четыре человека погибли. На нерегулируемых пешеходных переходах произошло 12 аварий, пострадали 13 человек. На регулируемых перекрестках произошло девять аварий.

Пешеходам напоминают, что для обеспечения личной безопасности им необходимо соблюдать правила дорожного движения.

С начала 2022 года инспекторы привлекли к ответственности 126 водителей, которые не предоставили преимущество пешеходам. Автомобилистам напоминают, что при приближении к пешеходному переходу они обязаны снизить скорость движения и при необходимости остановиться.

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