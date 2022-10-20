Мэр Брянки в ЛНР сообщил о пострадавших после обстрела ВСУ
В результате обстрела населенного пункта Брянка в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть пострадавшее мирное население. Об этом 20 октября рассказал мэр города Евгений Морозов в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры и газопровод среднего давления. Специалисты аварийной газовой службы оперативно устраняют последствия. Есть жертвы среди мирного населения», — указано в сообщении градоначальника.
Как сообщил Telegram-канал представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), ВСУ обстреляли Брянку при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Ранее 20 октября представительство ЛНР в СЦКК сообщило о том, что более 100 мирных жителей ЛНР погибли с конца февраля в результате обстрелов со стороны ВСУ. Согласно опубликованным данным, всего за указанный период пострадали 422 мирных жителя, из которых 103 человека погибли и 319 получили ранения. В том числе погибли семь детей и еще 27 получили ранения.
Ранее, 18 октября, сообщалось, что двое сотрудников скорой помощи получили ранения в результате обстрела из РСЗО HIMARS села Новоивановка в ЛНР. Ракета попала в здание одного из государственных учреждений.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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