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В Роскосмосе заявили о необходимости конвейерного производства спутников

Глава Роскосмоса Борисов: необходимый темп производства спутников — один аппарат в день
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Российская космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников. Об этом в четверг, 20 октября, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, выступая на отраслевом форуме Роскосмоса «Команда будущего».

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По словам главы ведомства, необходимый темп производства спутников — один аппарат в день.

«Мы должны выйти на темп: спутник в день, будем учиться», — сказал он.

Борисов подчеркнул, что Россия готова перенимать в этой сфере опыт других стран, таких как Китай.

«Массовое производство — это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства», — отметил глава Роскосмоса, добавив, что ситуация, когда спутник может создаваться по 18 месяцев, неприемлема.

В конце сентября сообщалось, что в структурах «Роскосмоса» появятся новые направления, одно из которых поможет перейти к конвейерному производству спутников. Таким образом, можно будет производить не десятки, а сотни спутников в год.

1 сентября Борисов назвал основные приоритеты российской космической отрасли, среди них — развитие орбитальной группировки, пилотируемые программы, повышение рентабельности и структурные реформы.

По словам Борисова, для осуществления всех этих преобразований необходимо развивать кадровый ресурс, привлекать молодых, высококомпетентных и профессиональных сотрудников.

Юрий Борисов возглавил «Роскосмос» 15 июля, сменив на посту гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

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