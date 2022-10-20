В РСТ сочли положительным переход функций Ростуризма в Минэкономразвития

Переход функций Ростуризма в Минэкономразвития ускорит процесс решения задач в области туризма. Такое мнение в четверг, 20 октября, в беседе с «Известиями» выразил глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Как отметил эксперт, в туротрасли считают, что Ростуризм сильно продвинул туризм как сферу экономики, а также обратил внимание государства на эту сферу. Так, при Ростуризме появились и Национальный проект по развитию туризма в 2021–2030 годах, и множество государственных программ, и меры поддержки отрасли.

Мохов выразил мнение, что основной курс на реализацию национального проекта сохранится под руководством Миэкономразвития и прочих ведомств, которые участвуют в этом процессе.

«Основной курс на реализацию внутреннего туризма и въездного остается стратегической задачей. То, что функции Ростуризма передаются в министерство, только укрупняет эти задачи и ускоряет процесс их решения. У министерства с точки зрения компетенции, возможности, штата и бюджета больше инструментарий, чем у федерального агентства, просто в силу масштабов ведомства», — заключил он.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Функции Ростуризма переданы Министерству экономического развития. Правительству России поручено обеспечить непрерывность работы, которая осуществлялась агентством, и в течение шести месяцев привести свои акты в соответствие с указом.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что передача функций Ростуризма Минэку позволит максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли.

В Министерстве экономического развития заявили, что смогут нарастить темпы развития сферы туризма после упразднения Ростуризма.