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В РСТ сочли положительным переход функций Ростуризма в Минэкономразвития

Глава правовой комиссии РСТ Мохов: переход функций Ростуризма в Минэкономразвития ускорит процесс решения задач
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Переход функций Ростуризма в Минэкономразвития ускорит процесс решения задач в области туризма. Такое мнение в четверг, 20 октября, в беседе с «Известиями» выразил глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

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Как отметил эксперт, в туротрасли считают, что Ростуризм сильно продвинул туризм как сферу экономики, а также обратил внимание государства на эту сферу. Так, при Ростуризме появились и Национальный проект по развитию туризма в 2021–2030 годах, и множество государственных программ, и меры поддержки отрасли.

Мохов выразил мнение, что основной курс на реализацию национального проекта сохранится под руководством Миэкономразвития и прочих ведомств, которые участвуют в этом процессе.

«Основной курс на реализацию внутреннего туризма и въездного остается стратегической задачей. То, что функции Ростуризма передаются в министерство, только укрупняет эти задачи и ускоряет процесс их решения. У министерства с точки зрения компетенции, возможности, штата и бюджета больше инструментарий, чем у федерального агентства, просто в силу масштабов ведомства», — заключил он.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Функции Ростуризма переданы Министерству экономического развития. Правительству России поручено обеспечить непрерывность работы, которая осуществлялась агентством, и в течение шести месяцев привести свои акты в соответствие с указом.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что передача функций Ростуризма Минэку позволит максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли.

В Министерстве экономического развития заявили, что смогут нарастить темпы развития сферы туризма после упразднения Ростуризма.

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