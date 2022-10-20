Минобороны сообщило, что ВС России танковым резервом отбили атаку ВСУ в Херсонской области
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- Минобороны сообщило, что ВС России танковым резервом отбили атаку ВСУ в Херсонской области
Военные РФ с использованием танкового резерва отбили четыре атаки украинских боевиков в районе села Суханово в Херсонской области, сообщает российское Министерство обороны.
«За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали», — говорится в сообщении, которое опубликовано 20 октября в Telegram-канале.
Как отметило оборонное ведомство, положение сил России по переднему краю обороны получилось восстановить полностью.
20 октября заместитель врио главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил освобождение еще трех регионов Украины. Накануне он говорил, что удалось противостоять попыткам организовать наступление в регионе, которые были сделаны ВСУ 19 октября.
В среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как осуществляется перемещение гражданских лиц на левый берег Днепра. Свыше 7 тыс. человек вывезены из правобережной части Херсонщины.
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в ЛДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Стремоусов указывал на упрощение военным исполнения боевых задач при введении в Херсонской области военного положения.
Москва 24 февраля объявила о начале проведения СВО по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в связи с участившимися обстрелами украинскими войсками.
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