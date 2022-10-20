Экономист раскрыл оптимальный способ откладывать сбережения

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев раскрыл способ, который поможет увеличить накопления без ущерба для текущего потребления.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 20 октября, эксперт отметил, что практически от любого уровня дохода можно сберегать 10% без ущерба для текущего потребления.

По словам Беляева, сбережения должны быть такими же первоочередными, как уплата налогов, оплата ЖКХ, покупка бензина. Также он призвал помнить о долгосрочности при формировании сбережений.

«Период должен быть очень длительный, фактически лучше всего откладывать средства с первой заработной платы, чтобы к тому моменту, когда вы выходите на пенсию, у вас скапливается серьезная финансовая подушка», — пояснил экономист.

Эксперт также обратил внимание на то, что следует вкладывать сбережения в определенные инструменты доходности. Для этого необходим специальный доходный план. При выборе финансового инструмента, по словам Беляева, «надо помнить формулу — чем стабильнее доход, тем меньше риск».

Самое простое вложение, по словам экономиста, это банковский вклад. Инструменты, которые тоже достаточно надежны, это облигации федерального займа с индексом.

Беляев также перечислил инструменты, использовать которые сейчас не стоит. Это иностранные валюты и криптовалюты.

«Сейчас наиболее стабилен рубль, остальные валюты не принесут вам ни стабильности, ни дохода», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что оперативная финансовая подушка — это резерв в размере двух или трех месячных доходов. Именно эти накопления, по словам эксперта, могут выручить человека в случае потери дохода или смены работы.

17 октября ВЦИОМ со ссылкой на свое исследование сообщил, что 51% россиян не имеют каких-либо сбережений. Как пишет НСН, число россиян, у которых нет сбережений, за последние 10 лет снизилось: в 2012 году накоплений не имели почти две трети россиян (62%).

14 октября эксперты посоветовали россиянам держать свои накопления в разных валютах. Как отмечает сайт kp.ru, если какая-то из валют укрепится, это принесет выгоду, а если упадет, то будут средства в другой. Большую часть сбережений специалисты советуют хранить в рублях, сообщает телеканал «360».

12 октября главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рассказала, что финансовая подушка поможет пережить время экономической нестабильности. Такая сумма на черный день должна покрывать расходы семьи на период от трех месяцев до полугода. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например наличные, накопительные счета или вклады с возможностью снятия, пишет RT. Кроме того, отметила эксперт, необходимо позаботиться о быстром доступе к резервной сумме.

В сентябре замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, как россиянам сохранить свои накопления. Он посоветовал копить деньги в национальной валюте или валюте дружественных государств.

В июне россияне рассказали, сколько хотели бы скопить до пенсии. Согласно исследованию одной из российских инвестиционных компаний, большинство россиян хотели бы скопить к выходу на пенсию 4–5 млн рублей. Около 10% участников опроса считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно, сообщает телеканал «Звезда». 20% респондентов надеются на финансовую поддержку от своих детей и внуков. Отмечается, что только 11% россиян откладывают на пенсию.