Лукашенко посоветовал гражданам ради безопасности «сжать зубы» и «делать то, что говорю»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам следовать его решениям и решениям госорганов, если они хотят обеспечить себе стабильную жизнь. Как отметил белорусский лидер на совещании 20 октября, сейчас белорусам нужно «сжать зубы» и идти только вперед, если они не хотят, чтобы их семьи постигла беда.

«Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания (ВНС) и изменения избирательного законодательства.

По словам лидера Белоруссии, подготовка к парламентским выборам 2024 года не должна сводиться только к тому, чтобы «выйти и в коротких юбчонках с разрезом до пояса и цветочками помахать». Для этого, подчеркнул Лукашенко, силовым структурам нужно тщательнее информировать население о сути происходящих процессов и возникающих угрозах, чтобы люди могли самостоятельно и осознанно делать выводы и принимать решения.

Президент подчеркнул, что это будет делаться не для того, чтобы запугать народ, а для того, чтобы люди были готовы и знали, с каким врагом им предстоит иметь дело в будущем.

«Я поручил силовикам и другим проинформировать народ о том, что происходит. Это еще очень важная проблема. Я не хочу, чтобы вы запугивались. Я хочу просто, чтобы народу донесли всё то, что происходит, почти на 100% открыто. Если за два года не убедились, что с нами хотели и хотят сделать, то пусть слушают и принимают решение», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Ранее в четверг Лукашенко отметил, что проект закона о ВНС необходимо принять не позднее марта 2023 года, отметив, что времени на раскачку практически нет. По словам Лукашенко, Всебелорусское народное собрание должно объединить делегатов от всех регионов и слоев населения, представителей власти и общества.

До этого, 18 октября, председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил о нахождении вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы, которое создает опасную ситуацию.

17 октября в белорусском минобороны рассказали о том, что региональная группировка войск в Белоруссии приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. В тот же день Ревенко рассказал о том, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе Региональной группировки войск Союзного государства.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.