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Самолет «Байкал» будет сделан полностью из российских комплектующих

Минпромторг: легкомоторный самолет «Байкал» будет сделан из отечественных комплектующих
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Легкомоторный самолет «Байкал» будет полностью сделан из российских комплектующих. Об этом 20 октября сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров.

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«В легкомоторном самолете «Байкал» никаких импортных комплектующих не предусматривается. Последнее, что нам пришлось поменять, — противообледенительная система», — отметил он.

В августе стало известно, что региональная авиакомпания «КрасАвиа» из Красноярского края и разработчик ЛМС-901 «Байкал» подписали предварительный договор на поставку 10 самолетов начиная с 2025 года.

Главный конструктор воздушного судна Вадим Демин уточнял, что для своего сегмента у «Байкала» приличная крейсерская скорость — до 300 км/ч. Максимальная дальность самолета способна достигать 3 тыс. км, а с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км.

Самолет ЛМС-901 «Байкал» способен решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. При этом функционал судна не ограничивается пассажирскими перевозками. «Байкал» сможет осуществлять перевозку грузов, выполнять полеты в интересах санитарной авиации, а также проводить патрулирование и мониторинг. Кроме того, самолет найдет применение и в авиалесоохране, выполнении авиационных сельхозработ.

В Минпромторге отмечали, что основой парка малой авиации станут новые самолеты типа «Байкал» и «Ладога».

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