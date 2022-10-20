Самолет «Байкал» будет сделан полностью из российских комплектующих

Легкомоторный самолет «Байкал» будет полностью сделан из российских комплектующих. Об этом 20 октября сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров.

«В легкомоторном самолете «Байкал» никаких импортных комплектующих не предусматривается. Последнее, что нам пришлось поменять, — противообледенительная система», — отметил он.

В августе стало известно, что региональная авиакомпания «КрасАвиа» из Красноярского края и разработчик ЛМС-901 «Байкал» подписали предварительный договор на поставку 10 самолетов начиная с 2025 года.

Главный конструктор воздушного судна Вадим Демин уточнял, что для своего сегмента у «Байкала» приличная крейсерская скорость — до 300 км/ч. Максимальная дальность самолета способна достигать 3 тыс. км, а с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км.

Самолет ЛМС-901 «Байкал» способен решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. При этом функционал судна не ограничивается пассажирскими перевозками. «Байкал» сможет осуществлять перевозку грузов, выполнять полеты в интересах санитарной авиации, а также проводить патрулирование и мониторинг. Кроме того, самолет найдет применение и в авиалесоохране, выполнении авиационных сельхозработ.

В Минпромторге отмечали, что основой парка малой авиации станут новые самолеты типа «Байкал» и «Ладога».