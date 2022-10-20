Жители Липецкой области отдали мошенникам больше 1,5 млн рублей

Несколько жителей Липецкой области обратились в полицию с заявлениями о дистанционном мошенничестве. Общий ущерб превысил 1,5 млн рублей.

85-летней пенсионерке злоумышленники по телефону сообщили, что ее племянница якобы попала в ДТП с пострадавшими. Чтобы помочь родственнице избежать уголовной ответственности, мошенники потребовали деньги. Пенсионерка передала 650 тыс. рублей с курьером, пишет LipetskMedia.

В Становлянском районе 39-летний мужчина поверил лжесотруднику банка, который заявил о несанкционированном оформлении кредита на имя липчанина. Пострадавший согласился оформить собственный заем и перевести средства на «резервный» счет. Ущерб составил 451 тыс. рублей.

53-летняя женщина сообщила полицейским, что мошенники трижды звонили ей от имени банка. Под предлогом отмены операций злоумышленики выманили у потерпевшей свыше 180 тыс. рублей. А 41-летняя жительница Липецка после общения с мошенниками перевела 237 тыс. рублей на «безопасный» счет.