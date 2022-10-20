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Возле школы в Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину с автоматом

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Фото: t.me/rosgvard78
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В Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину, который пришел к одной из школ города с автоматом в руках. Об этом сообщили в Telegram-канале Росгвардии города 20 октября.

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Как говорится в сообщении, задержанным оказался 51-летний мужчина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он с автоматом в руках проходил возле школы № 88 Калининского района Петербурга. Заметив это, сотрудники образовательного учреждения нажали на тревожную кнопку. Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали нарушителя и отвезли в отдел полиции.

По предварительным данным, автомат был охолощенным. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Утром 26 сентября в школу № 88 Ижевска ворвался бывший ученик — 34-летний Артем Казанцев — и устроил стрельбу. Жертвами нападения стали в том числе первоклассники, охранники и учителя. После нападения преступник покончил с собой. Погибли 17 человек.

Злоумышленник в момент нападения был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Оружие, которое нашли при нем оперативники, Казанцеву не принадлежало, разрешения также у него не было. Позже стало известно, что Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».

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