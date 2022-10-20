Житель Таганрога серьезно пострадал при взрыве самогонного аппарата
В больнице Таганрога Ростовской области с серьезными ожогами находится 43-летний мужчина. Он пострадал при взрыве самогонного аппарата.
Как сообщает региональное ГУ МЧС России, инцидент произошел вечером 19 октября в пятиэтажном доме на улице Бабушкина. Причиной взрыва стала разгерметизация дистиллятора самогонного аппарата.
В квартире на втором этаже выбило стекла, также была повреждена входная дверь. Серьезные травмы получил 43-летний мужчина, пишет RostovGazeta. Медики диагностировали у него ожоги 80% тела. О состоянии пострадавшего информации нет.
18 октября три человека получили травмы в результате хлопка газа в частном доме в Удмуртии. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.