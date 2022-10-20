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Медведев напомнил Шольцу о жертвах нацизма после упреков в адрес России

Медведев призвал Шольца вспомнить о гибели 30 млн граждан СССР в период нацизма в Германии
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал канцлера Германии Олафа Шольца перестать обвинять РФ в использовании голода и энергетики как оружия в ходе конфликта. На эту тему он высказался 20 октября в своем Telegram-канале.

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Медведев, говоря о «нынешнем уровне европейских политиков», указал на то, что Шольц вслед за главой МИД Германии Анналеной Бербок «встал на грязную дорогу упреков нашей страны» в вопросах голода и энергетики.

«Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 млн погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — резюмировал Медведев.

Свое заявление Шольц сделал ранее в этот день во время выступления в бундестаге. Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин «не смог сломить единство Запада».

17 октября власти Германии усложнили получение шенгенской визы для россиян. Теперь для ее получения необходимо подавать выписку из банка, работающего в странах — участницах Европейского союза (ЕС).

Путин 14 октября заявил, что действия официальных новых представителей Германии, которые пришли к власти после ухода с поста экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в отношении Украины являются ошибкой, за которую расплачиваются граждане страны.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 19 октября сообщил «Известиям», что МИД ФРГ демонстрирует подмену понятий. Таким образом он прокомментировал слова главы МИД страны Анналены Бербок о том, что Европе необходимо отойти от принципа «безопасность вместе с Россией», заменив его на подход «безопасность от России». Белик добавил, что власти Германии прибегают к нелепым заявлениям, не имеющим ничего общего с реальной картиной.

Упреки Шольца в адрес России звучат на фоне обострения отношений из-за спецоперации по защите Донбасса, которую РФ начала 24 феврался. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в ЛНР и ДНР, а также для защиты России от продвижения НАТО и милитаризации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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