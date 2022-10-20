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Курс японской иены к доллару опустился до 32-летнего минимума
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Курс японской иены к доллару опустился до 32-летнего минимума

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Курс японской национальной валюты еще раз обновил минимум за последние 32 года. Согласно данным валютных торгов в Токио от 19 октября, иена продолжила свое рекордное падение.

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На 12:00 по местному времени (06:00 мск) японская валюта падала ниже 149 иен за доллар и торговалась на уровне 149,17–149-18 иены за доллар, вплотную приблизившись к психологически важной отметке 150. Только с начала августа иена ослабла по отношению к доллару на 14%.

Главной причиной падения котировок стали различия между денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системой (ФРС) США и Банком Японии.

«Мы тщательно и с нарастающей частотой проверяем ситуацию на рынке», — заявил журналистам министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

Значительное падение курса иены может внести коррективы в денежно-кредитную политику Банка Японии. В частности, некоторые аналитики предполагают, что регулятор начнет активно скупать японскую валюту для изменения ее курса по отношению к доллару и другим ведущим мировым расчетным единицам, пишет «Газета.Ru».

17 октября сообщалось, что курс японской национальной валюты на торгах в Токио впервые с 1990 года упал до уровня 148,6 иены за доллар. Предыдущий антирекорд был установлен 14 октября, тогда курс составил 147 иен за доллар. Основной причиной падения нацвалюты Японии называют различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике. Федрезерв США поднимает учетную ставку, а Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

2 сентября отмечалось, что курс американской валюты к японской поднялся до самого высокого уровня за последние 24 года — 140 иен за доллар. Это произошло потому, что Федеральная резервная система США взяла курс на дальнейшее повышение процентной ставки с целью обуздать инфляцию. Специалисты заявляли, что такая тенденция на руку японским экспортерам и затрудняет положение их американских конкурентов. Товары из Страны восходящего солнца становятся в США дешевле отечественных.

22 июня партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов сообщил «Известиям», что мягкая риторика Центробанка Японии привела к резкому ослаблению иены — ее начали продавать, не видя причин для ее укрепления. Днем ранее курс доллара подскочил выше 136 иен впервые с 5 октября 1998 года.

В мае японское издание Yomiuri Shimbun со ссылкой на министерство финансов страны сообщило, что общий госдолг Японии вырос до рекордных $9,5 трлн (1 241,3 трлн иен). Сумма растет уже шесть лет подряд. Японский внешний долг складывается из общей суммы гособлигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований.

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