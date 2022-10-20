В Еврокомиссии ответили на заявления Лаврова о дипприсутствии РФ на Западе

Евросоюз воспринял заявление МИД РФ о том, что Москва считает бессмысленным свое дальнейшее дипломатическое присутствие на Западе как намерение России сократить свой дипперсонал в западных странах. Об этом свидетельствует комментарий, который официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано дал «Известиям» 19 октября в связи с высказываниями главы российского министерства Сергея Лаврова.

«Мы принимаем к сведению решение России сократить свой дипломатический персонал в Европе. Такой курс действий еще больше усугубил бы международную изоляцию России», — сказал Стано.

18 октября Лавров, выступая на встрече с выпускниками вузов — новыми сотрудниками министерства, заявил, что «сохранять прежнее присутствие [РФ] в западных странах» «не имеет смысла». Он отметил, что сейчас Москва занимается переориентацией своей дипломатической деятельности.

На следующий день заместитель Лаврова Евгений Иванов уточнил, что планов уменьшать или увеличивать штат посольств у России нет. Он пояснил, что в ряде европейских стран уже не осталось персонала посольств РФ, кроме послов, «поэтому там уже некуда уменьшать количество, только если вообще закрывать».

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что России сейчас всё больше интересно сотрудничество с Центральной Азией. Он подчеркнул, что странам региона, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия. Днем ранее российский лидер в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии указал на ключевую роль Азии в новом многополярном мире. Он сказал, что именно здесь крепнут новые центры силы, а сами страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.