Авторынок лишится 4,4 млн автомобилей из-за дефицита полупроводников

Аналитики: мировой авторынок в этом году лишится 4,4 млн машин. Причина — продолжающийся дефицит полупроводников. В 2021-м в мире произвели на 10,5 млн автомобилей меньше, передает телеканал «Известия». В этом году с конвейера уже не сошли 3,6 млн машин. На китайский автопром нехватка чипов влияет в меньшей степени. Между тем для российского рынка ситуация в КНР существенна, так как Пекин становится ключевым поставщиком компонентов и машин.

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