Водитель внедорожника погиб в ДТП в Челябинске

В Челябинске в результате столкновения внедорожника с легковушкой с последующим наездом на бордюр погиб человек. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня, 20 октября, на улице Братьев Кашириных. 45-летний водитель Mitsubishi Pajero врезался в «Ладу Веста», после чего продолжил движение и наехал на бордюрный камень.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. В салоне машины также находилась 14-летняя девочка, ее с травмами доставили в больницу.

Как уточняет ИА «Ура.ру», сам внедорожник от удара получил серьезные повреждения. Все подкапотное пространство машины вылезло наружу.

15 октября на 73-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш» 33-летняя водитель легковой Mitsubishi выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Iveco. Автомобилистка погибла на месте. Как выяснилось, она получила права за четыре дня до аварии.