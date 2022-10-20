Открытки к дню рождения края предлагают в аэропорту Хабаровска

В международном аэропорту Хабаровска появились тематические открытки, созданные к дню рождения Хабаровского края в рамках проекта «Привет из Хабаровска».

Открытки можно отправить в любую точку России совершенно бесплатно. Для этого необходимо найти почтовый ящик с символикой проекта, подписать открытку, размещенную там же, поясняет ИА AmurMedia со ссылкой на сотрудников аэропорта. Ящики расположены в зонах внутреннего терминала, в залах вылета и прилета.

Каждый тираж открыток разрабатывается к определенному поводу или сезону. На этот раз на открытках символика Хабаровского края: Амурский утес, бурый медведь, лотосы и шантарские киты. Также на открытке есть QR-код, отсканировав который можно принять участие в викторине.

Проект «Привет из Хабаровска» реализуют с 2020 года. За это время тысячи человек по всей стране получили приветы от своих близких из главного аэропорта Хабаровского края.