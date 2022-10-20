Учеников школы в Нижнем Тагиле перевели на дистант после массового отравления
В Нижнем Тагиле учащихся младших классов школы № 1 имени Н.К. Крупской временно перевели на дистант. Причиной стало массовое отравление, сообщает «ТагилСити.ру» в четверг, 20 октября.
«Детей временно перевели на дистант. На уроки в школу можно приходить в понедельник, если нет жалоб на плохое самочувствие», — рассказали изданию в школе.
Признаки отравления выявили 19 октября у учащихся с 1-го по 5-й класс. Школьники жаловались на боль в животе, тошноту и озноб. Некоторым из них родители вызвали скорую помощь, медики диагностировали острую кишечную инфекцию.
На дистанционном обучении младшеклассники останутся 20 и 21 октября. В понедельник, 24-го числа, в школе намерены возобновить учебный процесс.
5 июля в частном детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице в Москве, отравились 27 детей. Восемь из них были госпитализированы. В сентябре в рамках уголовного дела были задержаны генеральный директор и повар образовательного учреждения.