Почти все страны НАТО согласовали вступление Швеции и Финляндии в альянс
Практически все страны НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Об этом 20 октября сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
Он уточнил, что многие страны предоставили Швеции и Финляндии гарантии безопасности.
«Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО. Почти все союзники завершили национальные процедуры [ратификации протоколов о присоединении]», — отметил Столтенберг.
Он добавил, что 28 стран НАТО из 30 согласовали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии, пишет «Газета.Ru».
В мае Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. В июне страны — члены альянса договорились о подписании соответствующих протоколов.
В сентябре посол США в Финляндии Дуглас Хики заявил, что Финляндия и Швеция могут стать членами Североатлантического альянса к концу этого года.
Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев рассказал, что действия России после вступления Швеции и Финляндии в НАТО будут зависеть от размещения там иностранных баз и ударных вооружений.