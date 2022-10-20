Восстановлено движение в районе Капрановского перевала на Колыме

В Магаданской области восстановили движение на 200-м км автодороги Герба — Омсукчан. Участок доступен для всех видов транспорта.

К расчистке дорожного полотна привлекали пять единиц техники и семь человек. Были задействованы силы и средства дорожной компании ООО «Крат», сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Магаданской области.

18 октября на 200-м км трассы в районе Капрановского перевала сошла снежная лавина и накрыла участок дороги длиной около 20 м. О произошедшем сразу же рассказали местным жителям, в особенности водителям маршруток и междугородних автобусов. Им рекомендовали не выезжать за пределы населенного пункта, на месте схода лавины работала тяжелая техника.