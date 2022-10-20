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Карта спецоперации на Украине 20 октября

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 октября можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, ВС РФ высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины.

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По его словам, на красно-лиманском направлении сосредоточенным огнем российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово в Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. Однако за счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны было полностью восстановлено.

Кроме того, были уничтожены четыре склада боеприпасов, хранилища топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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