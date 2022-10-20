Около 200 человек оштрафовали за палы с начала сезона пожаров в ЕАО
С начала осеннего пожароопасного сезона в ЕАО на тушение палов сухой растительности пожарные выезжали уже более 50 раз. К административной ответственности привлечены 183 человека, которых обвинили в нарушении требований пожарной безопасности. 13 из них признали виновниками палов сухой травы. Такие данные ИА EAOMedia сообщили в ГУ МЧС по ЕАО.
В регионе особый противопожарный режим действует с 18 октября. В связи с этим установлены дополнительные требования пожарной безопасности. Меры наказания ужесточены.
Так, за нарушение требований пожарной безопасности положен административный штраф: для физлиц — до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60 тыс. рублей, а для юрлиц — до 800 тыс. рублей.
Спасатели советуют для предотвращения пожаров скашивать сухостой. Этим на своих и прилегающих территориях должны заниматься предприятия, организации и граждане.