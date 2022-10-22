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Удачная посадка: как обустроить плавучий огород

В Бангладеш грядки с овощами можно не поливать
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
С изменением климата и повышением уровня рек фермеры на юго-западе Бангладеш возродили древнюю практику выращивания урожая на плавучих грядках. Как крестьяне обходятся без земли — в фотогалерее «Известий»
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
В сезон дождей 48-летний Мохаммад Ибрагим добирается до своих угодий на лодке
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Плавучие поля обустраивают прямо на воде из разных органических отходов и растений, в основном из водяных гиацинтов, которые необычайно продуктивны
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Рассаду Мохаммад с женой выращивают, как и все нормальные дачники, дома
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
А затем везут проросшие растения на свои плавучие угодья
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Муршиде время от времени хочется заняться чем-то более приятным — от постоянной возни с водой и землей страдают руки
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Однако ферма требует постоянного внимания
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Обрабатывают грядки исключительно вручную, с помощью нехитрых орудий труда — серпа и деревянных палочек
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Чтобы подросшие овощи не гнили во время наводнений, стебли растений поднимают над водой
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Овощи с плавучих грядок продают на плавучих рынках
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Здесь же можно купить или продать рассаду
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Преимущество плавучих огородов в том, что их обычно не надо поливать. Но Мохаммад всё равно иногда это делает
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Плавучие огороды в Бангладеш
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
«Я чувствую изменения погоды, уровень воды поднимается, — говорит Мохаммад. — Я до сих пор помню, как играл в футбол на земле, которая сейчас уходит под воду во время обычного прилива»
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