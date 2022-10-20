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Рогов заявил об отсутствии планов по полной мобилизации в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Речи о полной мобилизации в Запорожской области после введения военного положения не идет. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в четверг, 20 октября.

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«Нет, о таком речи пока не идет», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о мобилизации в регионе.

Накануне власти Херсонской области также заявили, что речи о мобилизационных мероприятиях в регионе пока не идет, сообщается на сайте aif.ru.

В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин назвал введение военного положения в новых российских субъектах закономерным и своевременным решением, передает НСН.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима военного положения с 20 октября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, передает RT. В целях безопасности в каждом субъекте будут созданы координационные штабы при поддержке Минобороны.

В регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, вводится режим повышенной готовности. Эта мера влечет за собой усиление охраны общественного порядка. На особый режим работы переходят объекты энергетики, коммуникаций и транспортной сферы.

В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования. Там будут усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведены объекты транспорта, коммуникаций, энергетики на особый режим работы.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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