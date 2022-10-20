Рейды против пьяных водителей проведут в Казани

Госавтоинспекция проведет рейды против пьяных водителей на территории Казани. Автомобилистам грозят лишение прав и крупный штраф за нарушение.

Мероприятия «Нетрезвый водитель» пройдут 21 октября. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

С начала 2022 года в столице Татарстана остановили 2,5 тыс. автомобилистов, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. По вине пьяных водителей произошла 31 авария, в результате которых погибли три человека. Еще 39 человек получили травмы.

За управление автомобилем в пьяном состоянии гражданам грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.