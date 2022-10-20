Жители Европы осознают, что власти их стран подчиняются приказам США, но пока до этого далеко. Такое заявление сделал депутат Госдумы Евгений Федоров 20 октября.

«У европейских государств нет национальных властей, все власти европейских государств — это власти США. Они не то что боятся, они просто выполняют их приказы и будут выполнять», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Федоров выразил мнение, что в европейских странах возможен только один сценарий выхода из-под власти США.

«Это когда народ поднимется до уровня национальной освободительной борьбы, поймет, что он вассал США и будет участвовать в процессе освобождения от США. Не проявлять недовольство по поводу высоких цен, а понимать, что нужно освобождать свое отечество. Но до этого пока далеко», — пояснил он.

Накануне китайское издание Global Times написало, что конфликт на Украине поставил Европу на распутье и некоторые европейцы уже понимают, что они стали жертвами глобальной американской стратегии.

В тот же день сообщалось, что жители Финляндии примут участие в серии протестов против политики правительства страны из-за антироссийских санкций, к последствиям которых, в том числе отсутствию отопления зимой в домах, население не готово.

Американское издание The American Conservative 18 октября написало, что страны Европы могут столкнуться с гражданскими войнами из-за энергокризиса, ставшего последствием антироссийских санкций и эскалации конфликта на Украине. Одновременно с этим проблемы с электричеством, поставками продовольствия и теплоснабжением, а также периодическое отключение сотовых сетей могут иметь еще более непредсказуемые последствия.

Протесты с требованием отставки правительства в сентябре проходили в Праге. По мнению выступивших на митинге ораторов, кабмин страны виноват в энергетическом кризисе, потрясшем страну, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся на митинге спикеры призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.