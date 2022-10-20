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В Госдуме рассказали о сценарии выхода Европы из-под власти США

Депутат Федоров рассказал сценарий выхода Европы из-под власти США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жители Европы осознают, что власти их стран подчиняются приказам США, но пока до этого далеко. Такое заявление сделал депутат Госдумы Евгений Федоров 20 октября.

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«У европейских государств нет национальных властей, все власти европейских государств — это власти США. Они не то что боятся, они просто выполняют их приказы и будут выполнять», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Федоров выразил мнение, что в европейских странах возможен только один сценарий выхода из-под власти США.

«Это когда народ поднимется до уровня национальной освободительной борьбы, поймет, что он вассал США и будет участвовать в процессе освобождения от США. Не проявлять недовольство по поводу высоких цен, а понимать, что нужно освобождать свое отечество. Но до этого пока далеко», — пояснил он.

Накануне китайское издание Global Times написало, что конфликт на Украине поставил Европу на распутье и некоторые европейцы уже понимают, что они стали жертвами глобальной американской стратегии.

В тот же день сообщалось, что жители Финляндии примут участие в серии протестов против политики правительства страны из-за антироссийских санкций, к последствиям которых, в том числе отсутствию отопления зимой в домах, население не готово.

Американское издание The American Conservative 18 октября написало, что страны Европы могут столкнуться с гражданскими войнами из-за энергокризиса, ставшего последствием антироссийских санкций и эскалации конфликта на Украине. Одновременно с этим проблемы с электричеством, поставками продовольствия и теплоснабжением, а также периодическое отключение сотовых сетей могут иметь еще более непредсказуемые последствия.

Протесты с требованием отставки правительства в сентябре проходили в Праге. По мнению выступивших на митинге ораторов, кабмин страны виноват в энергетическом кризисе, потрясшем страну, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся на митинге спикеры призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.

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