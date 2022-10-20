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Водитель фуры погиб под колесами собственного автомобиля в Москве

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Фото: Дептранс Москвы
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На юге Москвы водитель грузовика погиб под колесами собственного автомобиля. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел ранее в этот день на Медынской улице. Водитель грузового автомобиля «МАЗ» остановился по причине технической неисправности и вышел на проезжую часть. Большегруз из-за отсутствия контроля за транспортным средством самопроизвольно совершил наезд на водителя, находившегося с правой стороны от автомобиля. После этого грузовик продолжил движение задним ходом и врезался в припаркованный автомобиль Hyndai Porter, отмечает агентство городских новостей «Москва».

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Также на место выезжала пожарная машина, отмечает телеканал «360». Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится административное расследование, пишет «Москва 24».

18 октября маршрутное такси опрокинулось на Киевском шоссе в Новой Москве, один человек погиб. По данным прокуратуры, 40-летний водитель коммерческого маршрутного такси не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Всего в салоне маршрутного такси находилось семь пассажиров, отмечает RT.

Произошел незначительный разлив топлива, была перекрыта одна из двух полос движения, пишет НСН.

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