Заморозки до -4 градусов придут в Карелию к концу недели
Неустойчивые погодные условия спрогнозировали в Карелии до конца октября. К концу недели ночная температура упадет до –4 градусов.
По данным Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике медленно наступает зима. Температура понизилась еще в начале недели из-за проникновения арктического воздуха. 19 октября температура не превышала +5 градусов. При этом метеостанция зафиксировала выпадение первого снега с дождем. Об этом сообщает ИА «Карелinform».
В ближайшие сутки температура воздуха будет составлять 0…–4 градуса. В дневные часы ожидается +2…+6 градусов. При этом осадки не ожидаются из-за роста атмосферного давления.
До конца месяца погодные условия в республике будут определять североатлантические циклоны.