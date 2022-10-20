Москвичам спрогнозировали комфортную для отдыха погоду на выходных

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в четверг, 20 октября, рассказала «Известиям» о предстоящей на выходных погоде в столице.

Так, практически до конца недели погоду в Москве будет определять область повышенного давления, антициклон с запада. Погода будет облачная с прояснениями и без существенных осадков. Минимальная температура в городе будет порядка +1...+3 градусов. Дневная температура по области — 0...+5 градусов. В субботу температура будет около +7...+8 градусов, а в воскресенье — +8...+10 градусов. Однако в этот день не исключен небольшой дождь, скорее всего во второй половине дня.



«В принципе, погода вполне комфортная для отдыха, ветер южный и не очень сильный. В начале следующей недели относительно теплая погода сохранится, ночи такие же теплые — где-то +3...+4 градуса. Нельзя сказать, что солнечно. Осенние антициклоны — для них характерны слоистые облака, сквозь которые сложно пробиться солнцу. Прояснения будут», — добавила Позднякова.

19 октября синоптики предупредили москвичей о минусовой температуре в ночь на 21 октября.

18 октября синоптик и метеоролог прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал о скорых ночных заморозках в Москве, которые придут на смену проливным дождям.

Он добавил, что с каждым днем среднесуточная температура будет опускаться и колебаться в пределах +3...+5 градусов.

Согласно прогнозам, самыми холодными днями недели станут четверг и пятница, а самыми теплыми — выходные.