Российские военные сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении. Как сообщили 20 октября в Минобороны России, в результате предпринятого маневра украинские военные потеряли более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции.

«Сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики (ЛНР) и Ямполовка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также стало известно, что на николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области, задействовав для этого на узком участке фронта до трех батальонов, включая один танковый.

Кроме того, в районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений.

«За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали», — прокомментировал Конашенков.

Таким образом, российские военные полностью восстановили положение по переднему краю обороны.

Накануне в Минобороны РФ также сообщали, что на краснолиманском направлении были пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка ЛНР.

На прошлой неделе ВС России уничтожили четыре украинские переправы через реку Ингулец. Таким образом, была сорвана переброска резервов ВСУ в район боевых действий.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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