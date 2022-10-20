Инфраструктуру железной дороги подготовят к зиме в Мурманской области

Инфраструктуру железнодорожного транспорта готовят к работе в зимних условиях в Мурманской области. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на Октябрьскую железную дорогу.

Всего будет подготовлено 28 единиц специальной техники. Во время зимы очистка путей будет вестись с помощью устройства пневмообдувки. Также будет применяться электрообогрев стрелочных переводов.

Особое внимание рабочие уделят станциям, которые в последние годы были наиболее подвержены снежным заносам. Убранный снег планируется вывозить в специальные места.

В конце прошлой недели синоптики зарегистрировали повторение суточного рекорда тепла в Мурманске. 16 октября воздух прогрелся до +10,5 градуса. Такой же показатель наблюдался в эту дату в 1944 году.