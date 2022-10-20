The Telegraph: Макрон возмутился решением Шольца выделить миллиарды на энергосферу ФРГ

В Париже пришли в ярость из-за решения Германии, принятого в обход французской стороны и без каких-либо предварительных консультаций о том, чтобы выделить миллиарды евро на поддержку собственной энергетики. Как пишет 19 октября The Telegraph, из-за этого президент Франции Эммануэль Макрон отменил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Кроме того, во Франции также якобы недовольны тем, что Берлин отдает предпочтение закупкам оружия в США, а не у своего ближайшего партнера из Евросоюза (ЕС).

«Решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах», — считает автор статьи Генри Сэмюэл.

В свою очередь пресс-секретарь Шольца признал, что у Берлина и Парижа действительно есть ряд вопросов, по которым они не могут достичь единой позиции.

«Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости», — заявил газете источник в дипломатических кругах.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что правительство Германии готовит новый пакет помощи в размере €150–200 млрд для предотвращения роста цен на газ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер пришли к решению, что средства будут выделены из созданного для помощи предприятиям в период пандемии коронавируса фонда стабилизации экономики.

Другие страны Евросоюза восприняли данное решение Германии негативно, поскольку данный план направлен только на поддержку экономики ФРГ в период энергокризиса.

28 сентября автор немецкой газеты Die Welt Томас Штраубхаар в своей статье написал, что ограничение цен подрывает основы устоявшегося рыночного механизма и может привести к постоянному дефициту.

Кроме того, несколько дней назад Хабек предупредил о необратимом ущербе для экономики ФРГ, нанесенном энергетическим кризисом и стремительным ростом цен на топливо.