Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Шольц заявил об избавлении ФРГ от энергетической зависимости от России
Армия
ВСУ потеряли до 50 военных и два танка в боях в ЛНР за сутки
Мир
Истребитель-бомбардировщик F-35 потерпел крушение в США
Мир
В Молдавии проходит очередной пикет за досрочные выборы в правительство
Мир
Шольц пообещал поддерживать Украину «сколько потребуется»
Политика
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Армия
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Армия
Четыре атаки ВСУ были отбиты на херсонском направлении за сутки
Общество
В Энергодаре восстановили поврежденный обстрелом мост для проезда в город
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 28 октября
Мир
Пролив Дарданеллы закрыли для судов из-за сильного тумана
Сюжет:

The Telegraph: Макрон возмутился решением Шольца выделить миллиарды на энергосферу ФРГ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Париже пришли в ярость из-за решения Германии, принятого в обход французской стороны и без каких-либо предварительных консультаций о том, чтобы выделить миллиарды евро на поддержку собственной энергетики. Как пишет 19 октября The Telegraph, из-за этого президент Франции Эммануэль Макрон отменил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
Депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхард — о том, как ФРГ справится с отопительным сезоном в условиях кризиса и заработает ли СП-2

Кроме того, во Франции также якобы недовольны тем, что Берлин отдает предпочтение закупкам оружия в США, а не у своего ближайшего партнера из Евросоюза (ЕС).

«Решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах», — считает автор статьи Генри Сэмюэл.

В свою очередь пресс-секретарь Шольца признал, что у Берлина и Парижа действительно есть ряд вопросов, по которым они не могут достичь единой позиции.

«Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости», — заявил газете источник в дипломатических кругах.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что правительство Германии готовит новый пакет помощи в размере €150–200 млрд для предотвращения роста цен на газ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер пришли к решению, что средства будут выделены из созданного для помощи предприятиям в период пандемии коронавируса фонда стабилизации экономики.

Другие страны Евросоюза восприняли данное решение Германии негативно, поскольку данный план направлен только на поддержку экономики ФРГ в период энергокризиса.

28 сентября автор немецкой газеты Die Welt Томас Штраубхаар в своей статье написал, что ограничение цен подрывает основы устоявшегося рыночного механизма и может привести к постоянному дефициту.

Кроме того, несколько дней назад Хабек предупредил о необратимом ущербе для экономики ФРГ, нанесенном энергетическим кризисом и стремительным ростом цен на топливо.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022