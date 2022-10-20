Больше 21 тыс. контрафактных сигарет изъяли в Томской области

Двух жителей Томской области задержали по подозрению в незаконном сбыте и хранении немаркированной табачной продукции. У граждан изъяли больше 21 тыс. пачек сигарет.

По версии следствия, подозреваемые привозили продукцию из других регионов, а также из соседних стран на железнодорожном транспорте. Злоумышленники продавали сигареты через интернет, пишет РИА «Томск».

Продажу продукции пресекли сотрудники регионального управления ФСБ и кемеровской таможни. Сигареты изъяли в частном доме, который принадлежит одному из задержанных. В правоохранительных органах уточнили, что на 13,5 тыс. пачек была поддельная маркировка, еще больше 7 тыс. пачек изъято без акцизов или с акцизами других стран.

Общая стоимость нелегальной продукции превышает 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.