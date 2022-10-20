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Валдайский форум – 2022: даты и место проведения, расписание

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В Москве состоится XIX пленарное заседание дискуссионного форума «Валдай». Открытие запланировано на 24 октября в 09:30 мск. Встречи продлятся до 27 октября.

Валдайский форум – 2022: где смотреть, участники

Следить за ходом обсуждений можно будет на официальном сайте, а также на площадках соцсетей клуба. В этом году в дискуссиях примут участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. На форуме выступят представители России, Турции, США, Германии, Узбекистана, Казахстана и других государств. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Программа мероприятий клуба «Валдай» в 2022 году

Традиционно после церемонии открытия состоится представление ежегодного доклада Валдайского клуба. В 2022 году главная тема презентации — «Мир без сверхдержав». На сайте мероприятия организаторы напоминают, что в мире не существует страны, способной влиять на ход политических событий в отношении остальных государств.

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Все запланированные дискуссии будут разделены на сессии, каждая из которых имеет определенный предмет для обсуждения. Гости форума представят свое мнение на заявленные темы, а также спрогнозируют возможные сценарии развития событий.

В первый день съезда, 24 октября, участники затронут важные темы на мировой повестке, в том числе: влияние пандемии на международные отношения; сравнение текущей военно-политической ситуации с Карибским кризисом 1962 года; разбор текущего образа России среди стран мира и т.д. На специальной сессии эксперты обсудят влияние конфликта на Украине на международный рынок. В перерывах между дискуссиями члены клуба встретятся с российскими чиновниками.

В ходе второго дня форума эксперты разберут перспективы развития сотрудничества между странами без глобального управления и выдвинут предположения, насколько современная система повлияет на международные отношения в будущем. Также членам клуба предстоит поделиться мнениями на тему последствий антироссийской санкционной кампании для мирового сообщества. Не обойдут вниманием участники дискуссий и роль военно-политического кризиса в ухудшающейся обстановке на рынках продовольствия и поставках сырья. В конце дня продолжатся встречи участников форума с высокопоставленными лицами РФ.

На третий день, 26 октября, членам клуба и гостям предстоит обсудить вопросы равноправия между странами Запада и остальным миром в политико-экономических и культурно-идеологических сферах. Также основополагающей темой станет роль мировых СМИ в формировании информационного поля и способы приумножения их созидательного вклада.

После этого участники поразмыслят на тему того, как достичь компромисса в научно-технологическом соперничестве между государствами. Предметом для обсуждения на заключительном этапе дня станет нынешний образ России в мире и факторы, влияющие на представления о государстве.

В заключительный день форума, 27 сентября, эксперты обсудят необходимость создания новых общемировых институтов-регуляторов на замену основанным в ХХ веке и утратившим свою изначальную роль. После чего состоится пленарная сессия, на которой будут подведены итоги встреч и зачитаны основные доклады.

Выступление Путина на Валдайском форуме – 2022

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал участие президента РФ Владимира Путина в пленарной сессии 27 октября. Формат выступления на текущий момент неизвестен. Представитель Кремля допустил, что российский лидер появится перед публикой по видеосвязи из-за ограничений по COVID-19 в стране.

Темы выступления главы государства пока не уточняются, однако организаторы указали, что акценты будут отвечать главному сюжету форума — мир без гегемонии.

18 октября 2021 года Путин принял участие в заседании XVIII Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Тогда в ходе обсуждения вопросов мировой и внутренней политики российский лидер высказался о взаимодействии России с Японией, Германией, взаимодействии с США и другими странами. В том числе президент высказался по ситуации в Афганистане. Среди тем внутренней повестки затрагивались такие вопросы, как уровень жизни россиян, обязательная вакцинация, а также закон об иноагентах.

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