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Семилетнюю девочку сбил автомобиль во дворе дома в Магадане

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В Магадане во дворе дома автомобиль сбил семилетнюю девочку. ДТП произошло на улице Набережной днем 19 октября. Ребенка госпитализировали.

Установлено, что 42-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan March, при движении задним ходом во дворе дома, совершила наезд на девочку. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку по факту случившегося, устанавливают все обстоятельства.

1 сентября сообщалось, что в Москве карета скорой помощи сбила проходившую по пешеходному переходу девочку. Запись с видеорегистратора машины МЧС оказалась в распоряжении «Известий». На кадрах отчетливо видно, как три несовершеннолетние девочки переходят дорогу строго на пешеходной зебре, когда на них на полном ходу налетает автомобиль с медицинскими сотрудниками. Скорая помощь не успела затормозить, в результате чего одна из девочек была сбита.

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