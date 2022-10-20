Систему освещения обновят в Биробиджане
В Биробиджане модернизируют систему освещения. Работы проведут в рамках «Дальневосточной концессии». Решение было принято на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Проект реализует Институт развития ДОМ.РФ. Соответствующий документ подписали гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко и губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. Размер облигационного займа составит 1,2 млрд рублей при бюджете проекта в 1,3 млрд рублей.
ИА EAOMedia пишет, что жители Биробиджана не раз жаловались на неработающее уличное освещение. В результате принято решение заключить соглашение с надежным партнером.
Механизм «Дальневосточной концессии», который будет использоваться при реконструкции и строительстве системы освещения в столице ЕАО, в автономии применят впервые.
Ранее прокуратура Биробиджана признала неудовлетворительной работу УК в 70 домах города. На стенах и потолках разрушено штукатурное покрытие, нет освещения, почтовые ящики и электрощитовые с повреждениями, что является нарушением прав граждан на благоприятные условия проживания.