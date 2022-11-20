День бухгалтера в России: когда отмечается в 2022 году
В ноябре в России отмечается один из самых популярных профессиональных праздников — День бухгалтера.
Распространенность связана с тем, что бухгалтер есть в каждой компании, в том числе небольшой. На крупных государственных или частных предприятиях, независимо от направления деятельности, есть целый отдел — бухгалтерия.
Дат празднования несколько. Первая и самая известная — 21 ноября, в 2022 году выпадает на понедельник. В этот день в 1990-х был подписан ФЗ «О бухучете». Вторая — 28 ноября, тоже понедельник — день публикации этого закона.
Третий вариант празднования — 10 ноября, четверг, — это Международный день бухгалтера. Четвертый — 16 ноября, среда, — День московского счетовода.
О бухгалтерах народ сочинил немало анекдотов. Их часто поздравляют всем коллективом с цветами, шутками, открытками, сладостями.
Ранее работники бухгалтерии нередко отмечали профпраздник застольем. Оно может быть организован как сладкий стол, поскольку в наши дни во многих российских организациях развлекательные мероприятия с алкоголем не приветствуются. Для шумных посиделок доступными для посещения после работы остаются кафе, караоке и другие места отдыха.
Полный календарь осенних праздников — в материале «Известий».