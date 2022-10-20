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В Москве двое зацеперов прокатились в метро от «Павелецкой» до «Театральной»

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Фото: Пресс-служба МВД РФ
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В московском метро двое зацеперов прокатились на поезде от станции «Павелецкая» до станции «Театральная». Об этом 20 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Очевидцы экстремальной поездки сообщили о случившемся в полицию. По словам Волк, нарушители порядка залезли на сцепку последнего вагона и, ухватившись за поручни, проехали две станции.

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На молодых людей 16 и 19 лет завели административные дела. 19-летнему зацеперу выписан штраф в размере 20 тыс. рублей. Также стражи порядка составили административный протокол на одного из родителей 16-летнего подростка.

После полиция передала дела в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Оба экстремала во время поездки не пострадали.

Ранее, 20 сентября, сообщалось, что женщина получила смертельные травмы, попав под поезд на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве. Из-за того что на пути попал человек, на время были увеличены интервалы движения составов от станции «Жулебино» до станции «Текстильщики».

Руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Темникова 15 июня рассказала «Известиям», как вести себя в случае падения на рельсы в метрополитене. Она подчеркнула, что если есть время и поезд далеко, то можно добраться до черно-белой рейки в начале платформы и обязательно дождаться сотрудника метро.

Если времени нет, то надо лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду, чтобы не задиралась одежда, пригнуть голову и постараться не шевелиться. Под платформой прятаться нельзя, поскольку там проходит контактный рельс под напряжением 825 вольт, отметила специалист.

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