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В Иркутской области бандиты с мачете отрубили мужчине кисть руки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мужчине в Иркутской области отрубили кисть руки с помощью мачете. Об этом 20 октября сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) России.

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«По версии следствия, вечером 1 сентября в Иркутске не менее четырех человек совершили покушение на убийство мужчины. Злоумышленники жестоко избили потерпевшего, после чего мачете отрезали ему кисть руки, произвели из ружья несколько выстрелов в ноги», — сообщили в ведомстве.

При этом потерпевшему удалось спастись.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений»).

Двое подозреваемых были вскоре задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Организатором преступления назван Миро Мироян. Он объявлен в федеральный розыск.

19 октября МВД Ленинградской области сообщало, что полицейские задержали пьяного мужчину, который ранил ножом в шею своего девятилетнего сына. На лестничной клетке дома правоохранителей встретила мать мальчика и рассказала, что мужчина ранил ребенка ножом и угрожает убить его.

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