В Иркутской области бандиты с мачете отрубили мужчине кисть руки
Мужчине в Иркутской области отрубили кисть руки с помощью мачете. Об этом 20 октября сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) России.
«По версии следствия, вечером 1 сентября в Иркутске не менее четырех человек совершили покушение на убийство мужчины. Злоумышленники жестоко избили потерпевшего, после чего мачете отрезали ему кисть руки, произвели из ружья несколько выстрелов в ноги», — сообщили в ведомстве.
При этом потерпевшему удалось спастись.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений»).
Двое подозреваемых были вскоре задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Организатором преступления назван Миро Мироян. Он объявлен в федеральный розыск.
19 октября МВД Ленинградской области сообщало, что полицейские задержали пьяного мужчину, который ранил ножом в шею своего девятилетнего сына. На лестничной клетке дома правоохранителей встретила мать мальчика и рассказала, что мужчина ранил ребенка ножом и угрожает убить его.