Заммэра Москвы Сергунина рассказала о результатах работы портала «Наш город»

Порталом «Наш город» за 11 лет работы стали пользоваться почти 2 млн москвичей. В этом году жители столицы чаще всего оставляли обращения по поводу содержания дворовых территорий и озеленения, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, ежедневно на сайт и через мобильное приложение приходит более 5 тыс. обращений. При этом с момента запуска портала «удалось решить уже около 6,5 млн разных бытовых вопросов», подчеркнула вице-мэр.

На портале пользователи могут оставлять заявки по более чем 200 темам и контролировать их выполнение. Для этого на сайте и в мобильном приложении есть такие рубрики, как «Мой двор», «Мой дом», «Моя дорога», «Мой парк», «Государственные учреждения», «Общественный транспорт», «Торговля и реклама», «Городская территория». За работу по обращениям отвечает более 600 профильных организаций и органов власти. Срок ответа по регламенту составляет восемь рабочих дней.

В ближайшее время планируется провести модернизацию сайта и приложения: на портале обновят дизайн, добавят новые темы и оптимизируют классификатор обращений.

Проект «Наш город» курирует госучреждение «Новые технологии управления» совместно со столичным департаментом информационных технологий.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.