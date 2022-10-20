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В Молдавии проходит очередной пикет за досрочные выборы в правительство

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Фото: ТАСС/DUMITRU DORU
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Протесты в Молдавии не утихают, 20 октября жители Кишинева устроили пикет у здания парламента, где проходит планерное заседание, с требованием о проведении досрочных выборов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Демонстранты выкрикивают лозунги с требованием о проведении досрочных выборов, а также отставке действующего правительства и президента Майи Санды.

Некоторые из них принесли фотографии, сделанные журналистами во время сноса палаточного городка оппозиции 16 октября. Тогда в центре Кишинева сотни людей вышли на очередной массовый митинг сторонников оппозиции с призывом к свержению правительства, однако правоохранительные органы демонтировали палаточный городок, который разбили протестующие.

На следующий день прошел пикет у здания Высшей судебной палаты в Кишиневе, где рассматривалось уголовное дело в отношении экс-президента страны Игоря Додона. Манифестанты требовали аннулирования всех обвинений в адрес Додона и справедливого расследования дела, которое, по их мнению, носит политический характер.

11 октября действующий президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

По данным одного из лидеров протеста, председателя Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану, 9 октября в митинге приняло участие около 60 тыс. человек.

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