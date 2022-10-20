ВСУ потеряли до 50 военных и два танка в боях в ЛНР за сутки
За прошедшие сутки украинские военные потеряли до 50 боевиков, два танка и бронетранспортера, а также артиллерийскую установку. Об этом 20 октября сообщила народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР).
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что также уничтожено девять единиц специальной автомобильной техники.
Вместе с этим украинские войска продолжают обстрел гражданской инфраструктуры ЛНР, говорится в сообщении.
Ранее, 18 октября, ведомство сообщало об уничтожении до 50 украинских военных, танка, четырех артиллерийских установок, трех бронетранспортеров и двух долговременных огневых точек в районе ЛНР.
16 октября секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта теряют до 500 человек в день. По его словам, украинская сторона массово бросает тела своих погибших военнослужащих, по которым можно судить о количестве погибших.
10 октября военкор «Известий» Семен Еремин рассказал, что бойцы первого армейского корпуса народной милиции ДНР нанесли огневое поражение по укреплениям ВСУ в одном из населенных пунктов. По его словам, танк работал с предельной дистанции из закрытой позиции по корректировке профессионального беспилотника в условиях серьезного подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника.
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) по причине обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.
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