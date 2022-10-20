Глава Крыма допустил возможность изменения правил въезда и выезда с полуострова

В случае необходимости в Крыму могут измениться правила въезда и выезда с полуострова, что будет необходимо для проведения мероприятий, направленных на сохранение жизни граждан. Об этом 20 октября сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Это будет целесообразно для сохранения жизни и здоровья людей и ускорения каких-то решений, мероприятий, проведения каких-то операций. Всё будет делаться без всякой бюрократии, занимает у меня одну минуту», — заявил Аксенов телеканалу «Россия 24».

Глава региона подчеркнул, что решение будет принимать, исходя из складывающейся ситуации.

19 октября Аксенов сообщил, что власти Республики Крым не собираются вводить комендантский час и ограничивать передвижение в регионе на фоне введенного среднего уровня реагирования.

Он отметил, что на территории республики проводится активная работа по всем направлениям, которые обозначены в указе президента России, — обеспечению безопасности людей и антитеррористической защищенности важных объектов, повышению устойчивости работы экономики, оказанию помощи семьям мобилизованных.

В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима военного положения с 20 октября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В целях безопасности в каждом субъекте будут созданы координационные штабы при поддержке Минобороны.

В регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, вводится режим повышенной готовности. Эта мера влечет за собой усиление охраны общественного порядка. На особый режим работы переходят объекты энергетики, коммуникаций и транспортной сферы.

В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования. Там будут усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведены объекты транспорта, коммуникаций, энергетики на особый режим работы.