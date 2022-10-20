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В Львовской области ввели график потребления энергии для промышленных объектов

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Фото: REUTERS/Roman Baluk
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В Львовской области ввели график ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей. Об этом 20 октября написал глава военной администрации региона Максим Козицкий в Telegram-канале.

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Он указал, что промышленников, которые попали в списки на ограничение потребления электроэнергии, уже уведомили.

«Что касается бытовых пользователей на Львовщине — пока нет информации о введении графика отключений», — отметил Козицкий.

20 октября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в стране за день уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры. Он призвал граждан сократить потребление электричества.

Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко 19 октября сообщил, что всего на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры из-за обстрелов российских военных.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября.

Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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