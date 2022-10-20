ФРС и Белый дом опасаются обвала финансового рынка США

Представители Федеральной резервной системы и Белый дом опасаются обвала финансового рынка США. Ситуация может развиться так же, как на площадках Британии, передает телеканал «Известия». Однако эксперты не подтверждают такой сценарий в ближайшее время. Риск вырос из-за резкого повышения учетных ставок со стороны ЦБ.

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