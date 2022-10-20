В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция первого замглавы ФТС РФ Руслана Давыдова

24 октября в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню таможенника.

О работе таможенных органов в условиях санкций, о реализации механизма параллельного импорта в России, об изменениях в сфере таможенного администрирования расскажет:

Руслан Давыдов, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России.

Участие СМИ в пресс-конференции возможно только в очном формате. Для аккредитации необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.