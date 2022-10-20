МИД Чехии предпримет дипломатические шаги по ситуации с «Чешским домом» в Москве

Министерство иностранных дел Чехии предпримет дипломатические шаги в ситуации со сносом части ограждения вокруг общественно-культурного центра «Чешский дом» в Москве. Дипведомство считает недопустимым такой демонтаж, завил в четверг, 20 октября, глава МИД страны Ян Липавский.

«Мы считаем это (демонтаж ограждения. — Ред.) недопустимым вмешательством в дела с имуществом, которым Чехия располагает в Москве. <…> Мы готовим стандартные дипломатические шаги, которые предпримем в ближайшие дни», — сказал Липавский в интервью изданию Seznam Zprávy.

В настоящий момент, подчеркнул министр, он не хотел бы конкретизировать свое заявление. По его словам, министерство детально анализирует ситуацию и создало рабочую группу, которая изучает ситуацию с российским имуществом в Чехии.

Липавский добавил, что в настоящий момент территория вокруг «Чешского дома» ограждена.

В понедельник чешские СМИ заявили, что в Москве демонтирована часть ограждения вокруг «Чешского дома», расположенного в 2,5 км от Кремля на 3-й Тверской-Ямской улице. Российская сторона объяснила решение тем, что строительство ограждения не было разрешено.

Накануне посол Чехии Витезслав Пивонька в России был приглашен в МИД РФ из-за нагнетания ситуации. Ему заявили, что российская сторона обескуражена непропорциональной реакцией и эмоциями со стороны высших чешских официальных лиц по этому сюжету, который в Праге преподносится чуть ли не как главная проблема в отношениях двух стран.

Как напомнили в МИД России, ситуация с ограждением у примыкающего к «Чешскому дому» земельного участка не связана с состоянием отношений России и Чехии, политики в ней нет. Более того, посольству Чехии было известно много лет о неурегулированности данного правового вопроса. Также Москва призвала Прагу не срываться на язык угроз, стремиться к поиску взаимоприемлемых развязок по дипканалам.

В начале октября МИД Чехии призвал граждан страны не ехать в Россию, а тех, кто находится на территории РФ, покинуть ее. Причиной была названа возможная угроза ухудшения ситуации с безопасностью.