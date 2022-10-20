Полиция Дубая пополнила свой роскошный патрульный автопарк первым электромобилем. Hongqi E-HS9 имеет шесть интеллектуальных экранов с технологией дополненной реальности. Это первый внедорожник от китайского бренда автомобилей класса люкс, передает телеканал «Известия». Время зарядки транспортного средства составляет от 6 до 8 часов в день. Электромобиль проезжает 500 км, а ускоряется от 0 до 100 км/ч всего за 4 с.

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