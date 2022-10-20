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В ЛНР с конца февраля в результате обстрелов погибло более 100 мирных жителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Более 100 мирных жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли с конца февраля в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

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Согласно озвученным данным, всего за указанный период пострадали 422 мирных жителя, из которых 103 человека погибли и 319 получили ранения. В том числе погибли семь детей и еще 27 получили ранения.

Всего по населенным пунктам ЛНР было выпущено более 10 тыс. боеприпасов, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (37 ракет) и американского РЗСО HIMARS (375 ракет), сообщили в СЦКК.

Там также отметили, что за указанный период повреждено 2748 домостроений в 72 населенных пунктах. Поврежден 281 объект гражданской инфраструктуры, включая 71 образовательное и 13 медицинских учреждений.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что двое сотрудников скорой помощи получили ранения в результате обстрела из РСЗО HIMARS села Новоивановка в ЛНР. Ракета попала в здание одного из государственных учреждений.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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